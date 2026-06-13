บขส.เตรียม 4 แนวทางบริการ ปชช.เดินทางถวายสักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (13 มิ.ย.) นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. เตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยดำเนินการ 4 แนวทาง ดังนี้
1.จัดเตรียมรถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) ให้บริการเที่ยวไป-กลับ เฉลี่ยวันละ 5-6 พันเที่ยววิ่ง เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเฉลี่ยวันละ 8-9 หมื่นคน รวมทั้งเตรียมเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระศพฯ โดยเน้นความปลอดภัย ความสะดวก และตรงต่อเวลา รวมทั้งกำชับให้รถโดยสารที่กำกับดูแล เข้าจอดส่งผู้โดยสารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเชื่อมต่อกับรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า
2. จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีขนส่งฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารตลอดช่วงเวลาการเดินทาง
3.ประชาชนที่เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ทะเบียน 30) สามารถใช้พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 (ขาเข้า) เป็นจุดจอดรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถรองรับรถได้ประมาณ 20 คันต่อวัน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับรถโดยสาร (รถเมล์) ของ ขสมก. และรถเมล์ไฟฟ้าของบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด (TSB)
4.อำนวยความสะดวกด้านการจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ประชาชนสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 3 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2, 2.สถานีขนส่งฯ บรมราชชนนี และ 3.สถานีขนส่งฯ เอกมัย
1.จัดเตรียมรถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) ให้บริการเที่ยวไป-กลับ เฉลี่ยวันละ 5-6 พันเที่ยววิ่ง เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเฉลี่ยวันละ 8-9 หมื่นคน รวมทั้งเตรียมเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระศพฯ โดยเน้นความปลอดภัย ความสะดวก และตรงต่อเวลา รวมทั้งกำชับให้รถโดยสารที่กำกับดูแล เข้าจอดส่งผู้โดยสารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเชื่อมต่อกับรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า
2. จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีขนส่งฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารตลอดช่วงเวลาการเดินทาง
3.ประชาชนที่เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ทะเบียน 30) สามารถใช้พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 (ขาเข้า) เป็นจุดจอดรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถรองรับรถได้ประมาณ 20 คันต่อวัน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับรถโดยสาร (รถเมล์) ของ ขสมก. และรถเมล์ไฟฟ้าของบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด (TSB)
4.อำนวยความสะดวกด้านการจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ประชาชนสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 3 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2, 2.สถานีขนส่งฯ บรมราชชนนี และ 3.สถานีขนส่งฯ เอกมัย