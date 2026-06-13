ภาครัฐ-เอกชน-พสกนิกรทั่วไทยพร้อมใจจัดพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (13 มิ.ย.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรในหลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดพิธีสรงน้ำพระศพและลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โดยที่ศาลาการเปรียญวัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี
ขณะที่วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระในจังหวัดปราจีนบุรีร่วมประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดสถานที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย ระหว่างวันที่ 12-26 มิถุนายน 2569 ณ วัดสง่างาม ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ที่กำหนด
ส่วนที่หอประชุมจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ภายในพิธี ผู้เข้าร่วมได้ถวายความเคารพ ประกอบพิธีสรงน้ำพระศพ และลงนามถวายความอาลัยด้วยความสงบ สำรวม และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ พสกนิกรในทุกพื้นที่ต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระวิริยอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังดำเนินการพระศพตามพระราชประเพณี และถวายพระเกียรติยศอย่างสมพระเกียรติ
โดยที่ศาลาการเปรียญวัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี
ขณะที่วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระในจังหวัดปราจีนบุรีร่วมประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดสถานที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย ระหว่างวันที่ 12-26 มิถุนายน 2569 ณ วัดสง่างาม ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ที่กำหนด
ส่วนที่หอประชุมจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ภายในพิธี ผู้เข้าร่วมได้ถวายความเคารพ ประกอบพิธีสรงน้ำพระศพ และลงนามถวายความอาลัยด้วยความสงบ สำรวม และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ พสกนิกรในทุกพื้นที่ต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระวิริยอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังดำเนินการพระศพตามพระราชประเพณี และถวายพระเกียรติยศอย่างสมพระเกียรติ