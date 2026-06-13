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ภาครัฐ-เอกชน-พสกนิกรทั่วไทยพร้อมใจจัดพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (13 มิ.ย.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรในหลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดพิธีสรงน้ำพระศพและลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยที่ศาลาการเปรียญวัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

ขณะที่วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระในจังหวัดปราจีนบุรีร่วมประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดสถานที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย ระหว่างวันที่ 12-26 มิถุนายน 2569 ณ วัดสง่างาม ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ที่กำหนด

ส่วนที่หอประชุมจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูป พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ภายในพิธี ผู้เข้าร่วมได้ถวายความเคารพ ประกอบพิธีสรงน้ำพระศพ และลงนามถวายความอาลัยด้วยความสงบ สำรวม และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ พสกนิกรในทุกพื้นที่ต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระวิริยอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังดำเนินการพระศพตามพระราชประเพณี และถวายพระเกียรติยศอย่างสมพระเกียรติ