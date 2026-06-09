รมว.ดีอี ประชุม APTFF เน้นเชื่อมโยงระบบ ศก.ข้ามพรมแดน สร้างความน่าเชื่อถือ

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวเปิดการประชุม “12th Asia-Pacific Trade Facilitation Forum x Paperless Trade Week 2026” (APTFF) โดยระบุว่า การประชุม APTFF ในปี 2569 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก Next Generation Trade Digitalization: Advancing Digital and Sustainable Trade Facilitation ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและท้าทายอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน 2 มิติหลัก คือ
1.การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของการค้าโลก ที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจข้ามพรมแดนอย่างสิ้นเชิง
2.ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อระบบการค้า เพราะการค้าในยุคถัดไป ไม่เพียงแต่จะต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องมีความทั่วถึง ยืดหยุ่น ยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความน่าเชื่อถือ
1.การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของการค้าโลก ที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจข้ามพรมแดนอย่างสิ้นเชิง
2.ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อระบบการค้า เพราะการค้าในยุคถัดไป ไม่เพียงแต่จะต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องมีความทั่วถึง ยืดหยุ่น ยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความน่าเชื่อถือ