อดีตบิ๊กข่าวกรอง เตือน รบ.อย่าเปิดเผยความลับปมพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชา หวั่นซ้ำรอยพระวิหาร

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าเปิดเผยความลับ
ความขัดแย้งเรื่องพลังงานในอ่าวไทย ระหว่างไทยและกัมพูชา จนนำไปสู่การยกเลิกเอ็มโอยู 44 และ
หันมาใช้กฎหมายระหว่างประเทศทางทะเลหรือ UNCLOS
กฎหมายฉบับนี้ไม่มีภาคบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องปฎิบัติตาม แม้ที่สุดจะเป็นฝ่ายแพ้
ดังนั้น ไม่ต้องตื่นเต้นกันมากไป
เขมรจะมาไม้ไหน พอจะเห็นไส้เห็นพุง จะจูงเราไปสู่การประนีประนอมภาคบังคับ
แต่ฝ่ายเรา ขอความกรุณาฝ่ายการเมือง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ต้องโชว์ฟอร์มความเก่ง ไม่ต้องพีอาร์
ไม่ต้องประชาสัมพันธ์กันมากเกินไป สิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังหรือกำลังจะทำ โปรดพึงระวัง การเปิดเผยท่าที แนวทางการต่อสู้ของไทยให้ฝ่ายตรงข้ามจับไต๋เราได้ อันจะทำให้ฝ่ายนั้นได้ประโยชน์
นโยบาย ท่าที และแนวทางการต่อสู้ของไทยในความขัดแย้งครั้งนี้ เป็นความลับของทางราชการ เป็นเรื่องลับทึ่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับบูรณภาพ อธิปไตย ทะเลชายฝั่ง ทะเลอาณาเขต ไหล่ทวีปและทรัพยากรใต้ทะเล แหล่งพลังงานในอ่าวไทยที่มูลค่ามหาศาล ที่จะต้องปกปักรักษาไว้ให้คนไทยและลูกหลานไทย
ให้จำคดีจารกรรมของมิทเชล ลามาซ สายลับของฝรั่งเศส ที่กระทำจารกรรมเอกสารลับของทางราช การในเรื่องปราสาทพระวิหาร อันมีส่วนทำให้ไทยแพ้คดีปราสาทพระวิหารในศาลโลกเทียบเคียงกับสิ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
ส่วนการแสดงความคิดเห็นนักวิชาการ อาจารย์ในเรื่องนี้ เป็นสิ่งกระทำได้ด้วยหลักวิชาการ และไม่มีการเปิดเผยเอกสารลับของทางราชการ
อย่าทำผิดซ้ำสอง