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อดีตบิ๊กข่าวกรอง เตือน รบ.อย่าเปิดเผยความลับปมพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชา หวั่นซ้ำรอยพระวิหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าเปิดเผยความลับ

ความขัดแย้งเรื่องพลังงานในอ่าวไทย​ ระหว่างไทยและกัมพูชา​ จนนำไปสู่การยกเลิกเอ็มโอยู​ 44​ และ
หันมาใช้กฎหมายระหว่างประเทศทางทะเลหรือ​ UNCLOS

กฎหมายฉบับนี้ไม่มีภาคบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องปฎิบัติตาม​ แม้ที่สุดจะเป็นฝ่ายแพ้​

ดังนั้น​ ไม่ต้องตื่นเต้นกันมากไป

เขมรจะมาไม้ไหน​ พอจะเห็นไส้เห็นพุง​ จะจูงเราไปสู่การประนีประนอมภาคบังคับ​

แต่ฝ่ายเรา​ ขอความกรุณาฝ่ายการเมือง​ นายกรัฐมนตรี​ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง​ กระทรวงการต่างประเทศ​ ไม่ต้องโชว์ฟอร์มความเก่ง​ ไม่ต้องพีอาร์​
ไม่ต้องประชาสัมพันธ์กันมากเกินไป​ สิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังหรือกำลังจะทำ​ โปรดพึงระวัง​ การเปิดเผยท่าที​ แนวทางการต่อสู้ของไทยให้ฝ่ายตรงข้ามจับไต๋เราได้​ อันจะทำให้ฝ่ายนั้นได้ประโยชน์

นโยบาย​ ท่าที​ และแนวทางการต่อสู้ของไทยในความขัดแย้งครั้งนี้​ เป็นความลับของทางราชการ​ เป็นเรื่องลับทึ่สุด​ เพราะเกี่ยวข้องกับบูรณภาพ​ อธิปไตย​ ทะเลชายฝั่ง​ ทะเลอาณาเขต​ ไหล่ทวีปและทรัพยากรใต้ทะเล​ แหล่งพลังงานในอ่าวไทยที่มูลค่ามหาศาล​ ที่จะต้องปกปักรักษาไว้ให้คนไทยและลูกหลานไทย

ให้จำคดีจารกรรมของมิทเชล ลามาซ สายลับของฝรั่งเศส ที่กระทำจารกรรมเอกสารลับของทางราช การในเรื่องปราสาทพระวิหาร​ อันมีส่วนทำให้ไทยแพ้คดีปราสาทพระวิหารในศาลโลกเทียบเคียงกับสิ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ส่วนการแสดงความคิดเห็นนักวิชาการ​ อาจารย์ในเรื่องนี้​ เป็นสิ่งกระทำได้ด้วยหลักวิชาการ​ และไม่มีการเปิดเผยเอกสารลับของทางราชการ

อย่าทำผิดซ้ำสอง