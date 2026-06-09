ร้านอาหารเล็กเรียกร้อง รบ.ขอเข้าร่วม"ไทยช่วยไทย พลัส" โอดยอดขายลดลง 30-50%

สมาคมภัตตาคารไทยยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความกรุณาพิจารณาขยายสิทธิการเข้าร่วมโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส ให้แก่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ด้วยรัฐบาลได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทย พลัส” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ อันเป็นนโยบายที่สมาคมภัตตาคารไทยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากและช่วยสร้างกำลังซื้อภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามสมาคมภัตตาคารไทยได้รับเรื่องร้องเรียน และ สะท้อนความเดือดร้อนของผู้ประกอบร้านอาหารขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งเคยมียอดขายวันละ 10,000บาท 30,000 บาท/วัน รายได้ปีละ 2-5 ล้านบาทต่อปี เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม ฯลฯ เป็นผู้มีลูกจ้าง พนักงานตั้งแต่ 5-20 คน
ปัจจุบันผู้ประกบการร้านอาหารกำลังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ร้านอาหารมียอดขายลดลงเฉลี่ยร้อยละ 30-50 ขณะที่ค่าต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 15-20 รวมถึงยังต้องเผชิญภาระต้นทุนด้านต่างๆ ได้แก่
-ค่าแรงและปัญหาขาดแคลนแรงงาน(ไทย)
-ค่าพลังงานและสาธารณูปโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น
-ค่าเช่าสถานประกอบการ
-ค่าการตลาดและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดีลิเวอรี่
ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากอยู่ในภาวะ “รายได้ลดลง แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น" และต้องแบก รับภาระขาดทุนเพื่อรักษาธุรกิจและการจ้างงานเอาไว้
ปัจจุบัน ธุรกิจร้านอาหารมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 700,000 ล้านบาทเป็นร้านขนาดเล็กจำนวน หลายแสนราย มีการจ้างงานหลายล้านคน ภาคธุรกิจร้านอาหารถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย มีบทบาทเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ภาคเกษตรกรรม ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการขนส่ง ตลอดจน การคงอยู่ของร้านอาหารขนาดเล็ก จึงมิใช่เพียงการรักษาผู้ประกอบการรายแรงงานในภาคบริการจำนวนมากหนึ่งรายใด หากแต่เป็นการรักษาระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานในวงกว้าง
สมาคมภัตตาคารไทย จึงใคร่ขอกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาขยายสิทธิหรือกำหนด มาตรการเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีรายได้ 2- 5 ล้านบาทต่อปี (โครงการสามารถเข้าร่วมได้ เฉพาะรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท) สามารถเข้าร่วมโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส” ได้ในระยะต่อไป หรือได้รับ การสนับสนุนในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐครอบคลุมผู้ประกอบการที่ได้รับกระทบอย่างแท้จริง และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและมีส่วนสำคัญในการสร้างการจ้าง งานให้แก่ประเทศ
สมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นว่า การสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก จะช่วยรักษาการ จ้างงาน กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้