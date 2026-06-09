“บิ๊กกุ้ง”บวช 1 พรรษา อุทิศให้ทหารไทย-ปชช.ที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตย

เพจ FC แม่ทัพกุ้ง พลเอกบุญสิน พาดกลาง โพสต์ระบุว่า "ข้อความจากอดีตแม่ทัพกุ้ง "พระบุญสิน โชติปัญโญ"
กระผม พลเอก บุญสิน พาดกลาง (แม่ทัพกุ้ง) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ กระผมได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าศรีคุณาราม โดยได้รับฉายาว่า “พระบุญสิน โชติปัญโญ”
ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบขออโหสิกรรมต่อทุกท่าน หากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เคยล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าด้วยกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่กระผมด้วย
การอุปสมบทครั้งนี้ กระผมมีความตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม และอุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา ๑ พรรษา แด่ทหารไทยและประชาชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติ จากความขัดแย้ง ไทย-เขมร ในห้วงที่ผ่านมาทุกผู้ทุกนาม
กระผมขอขอบพระคุณทุกกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้เสมอมา พร้อมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และผลแห่งบุญกุศลที่จะได้รับจากการอุปสมบทนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
วัดป่าศรีคุณาราม บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี