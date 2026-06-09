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ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 68,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.19 น.ครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,200.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 68,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,855.04 บาท