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หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 14.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,946.30 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าเปิดที่ระดับ 1,575.89 จุด ปรับขึ้น 14.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,946.30 ล้านบาท