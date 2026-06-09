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เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 400 บ. รูปพรรณขายออก 68,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.09 น.ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 400 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 68,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,703.44 บาท