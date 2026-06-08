"ในหลวง" มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาคนใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางสาวลูอีส อาร์เบอร์ (Ms. Louise Arbour) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ความว่า
ฯพณฯ นางสาวลูอีส อาร์เบอร์
ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดา
กรุงออตตาวา
ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดา
ตลอดระยะเวลากว่าหกทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมา ประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนาน หยั่งรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกัน ประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียน-แคนาดา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน เราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว