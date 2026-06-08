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หุ้นไทยปิดภาคเช้า -11.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 40,978 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ที่ 1,571.39 จุด ลดลง 11.21 จุด (-0.71%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,978 ล้านบาท