ข่าวจริง! ป.ป.ช.ปรับเกณฑ์คู่สมรส จนท.รัฐ ครอบคลุมคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส อาจถูกนับว่าเป็นคู่สมรส ตามกฎหมายได้ หากมีพฤติการณ์ที่สังคมรับรู้ว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เช่น จัดพิธีแต่งงาน อยู่ร่วมกันเปิดเผย หรือแสดงตนต่อสาธารณะว่าเป็นสามีภรรยา
นอกจากนี้ กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสกันมาก่อน แม้จะหย่ากันแล้ว แต่ยังใช้ชีวิตหรือแสดงตนต่อสังคมเสมือนเป็นคู่สมรส ก็อาจเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นกันประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2568
ทั้งนี้ ข้าราชการที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต้องยื่นทรัพย์ของคู่สมรสด้วย