ยอดใช้จ่าย "ไทยช่วยไทยพลัส" สัปดาห์แรก 1.7 หมื่นลบ. ร้านค้าเข้าร่วมทะลุล้านแห่ง

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานข้อมูลช่วง 7 วันแรก (1-7 มิ.ย.) ของร้านค้า และการใช้สิทธิในโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" (60/40) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 23.00 น. พบว่า จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 26.04 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้น 17,833.68 ล้านบาท แยกเป็น
– เงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย (60%) 10,360.02 ล้านบาท
– เงินที่ประชาชนจ่าย (40%) 7,473.66 ล้านบาท
– จำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จ 23.04 ล้านคน
– จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 9.4 แสนร้านค้า
โดยปัจจุบัน มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,002,862 ร้านค้า แยกเป็น ร้านค้าเดิม 8.69 แสนร้านค้า และร้านค้าใหม่ 1.33 แสนร้านค้า