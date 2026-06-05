ผู้นำฝ่ายค้านร้อง ปธ.รัฐสภายื่นศาลฯ ไต่สวน ป.ป.ช.ปมยกคำร้องคดีซุกหุ้น "ศักดิ์สยาม"

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาจากพรรคฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีมีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ได้ใช้เวลากว่า 1 เดือน ในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อจัดทำคำร้องอย่างรอบคอบ โดยมีข้อกล่าวหาหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ การดำเนินการตรวจสอบที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย การไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปกปิดกระบวนการตรวจสอบและละเลยการพิจารณาข้อกล่าวหาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภาครบแล้ว จะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการพิจารณาว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม่ เพื่อส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยฝ่ายค้านยืนยันว่าพยานหลักฐานที่ยื่นมีน้ำหนักเพียงพอและควรเร่งดำเนินการโดยเร็ว
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ได้ใช้เวลากว่า 1 เดือน ในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อจัดทำคำร้องอย่างรอบคอบ โดยมีข้อกล่าวหาหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ การดำเนินการตรวจสอบที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย การไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปกปิดกระบวนการตรวจสอบและละเลยการพิจารณาข้อกล่าวหาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภาครบแล้ว จะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการพิจารณาว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม่ เพื่อส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยฝ่ายค้านยืนยันว่าพยานหลักฐานที่ยื่นมีน้ำหนักเพียงพอและควรเร่งดำเนินการโดยเร็ว