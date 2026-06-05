กรมโยธาฯ แจงโครงการสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ เมืองพังงาล่าช้า เหตุปรับแก้จุดเชื่อมท่อ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเมืองพังงาล่าช้า โดยระบุว่า โครงการดังกล่าวคือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งเริ่มต้นสัญญามาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2565 และสิ้นสุดสัญญาเดือนกรกฎาคม 2568 ปัจจุบันผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 60 และอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ซึ่งสาเหตุที่โครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และข้อจำกัดหน้างาน รวมถึง แก้ไขอุปสรรคด้านระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่