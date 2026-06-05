รองผู้ว่าฯ ระนองนั่งหัวโต๊ะประชุมผลดำเนินงานด้านแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่

นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายวิธรัช รามัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าของแผน/กิจกรรมสำคัญในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างโอกาสการจ้างงานในพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการด้านแรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดระนองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในระยะยาว
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าของแผน/กิจกรรมสำคัญในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างโอกาสการจ้างงานในพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการด้านแรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดระนองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในระยะยาว