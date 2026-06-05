รมว.พณ.ติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

วันนี้ (5 มิ.ย.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ และการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารวิธานสถาปัตยศาลา (โรงขยายแบบ) ท้องสนามหลวง โดยมีนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้า
สำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 23.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ 50 และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ 10 ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 60 ส่วนศาลาลูกขุน ทับเกษตร และทิม มีความคืบหน้าตามแผนงาน
ด้านงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาศ งานจิตรกรรม และงานประติมากรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานสร้างพระโกศจันทน์ พระหีบจันทน์ ช่อไม้จันทน์ พระโกศพระบรมอัฐิ และเครื่องสังเค็ด ได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อย ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบ อยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์
นอกจากนี้ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุ พัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิ พัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีน–ญวน และย่าม โดยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้า
สำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 23.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ 50 และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ 10 ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 60 ส่วนศาลาลูกขุน ทับเกษตร และทิม มีความคืบหน้าตามแผนงาน
ด้านงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาศ งานจิตรกรรม และงานประติมากรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานสร้างพระโกศจันทน์ พระหีบจันทน์ ช่อไม้จันทน์ พระโกศพระบรมอัฐิ และเครื่องสังเค็ด ได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อย ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบ อยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์
นอกจากนี้ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุ พัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิ พัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีน–ญวน และย่าม โดยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้า