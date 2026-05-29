ประชุม ก.ตร.มีมติถอนวาระแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 5/2569 โดยมีการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี จำนวน 2 ตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในรายของ พล.ต.ต.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พล.ต.ต.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์ ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี เนื่องจาก ก.ตร. เห็นว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นนายพลวาระประจำปี จะมีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น ประกอบกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระ จึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไป ยืนยันว่า การมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่มีแรงกดดันจากภายนอก และไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ แต่อย่างใด
