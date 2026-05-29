กรมโยธาฯ แจงปม 3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา ยันสร้างถูกต้องทุกประการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวและข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับ 3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา มีประวัติส่งมอบงานล่าช้ากว่า 10 ปี ว่า โครงการทั้ง 3 แห่งที่ปรากฏในข่าว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อย โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจสอบแล้วว่า การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมได้ดำเนินการตรวจรับงานไว้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านคุ้งน้ำคอวัง–บ้านหนองนายขุ้ย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 400 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านชายคลอง (ต่อเนื่อง) หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 1,200 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรำใหญ่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่า ยังคงมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านคุ้งน้ำคอวัง–บ้านหนองนายขุ้ย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 400 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านชายคลอง (ต่อเนื่อง) หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 1,200 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรำใหญ่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่า ยังคงมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ