ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งชุดทดลอง “Lab-on-a-chip” ขึ้นปฏิบัติการจริงบน ISS สำเร็จ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงความสำเร็จในการส่งชุดการทดลอง “Lab-on-a-chip” ฝีมือคนไทย ขึ้นไปปฏิบัติการจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ได้สำเร็จ ผ่านภารกิจ SpaceX CRS-34 ของบริษัท SpaceX
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวโครงการ TIGERS-X (Thailand Innovative G-force varied Emulsification Research for Space exploration) หรือ นวัตกรรมหุ่นยนต์วิจัยอาหารทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีระดับอวกาศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี Lab-on-a-chip หรือการย่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ขนาดใหญ่ให้เหลือเพียงชิปขนาดเล็กเท่านามบัตร เพื่อใช้ศึกษาปรากฏการณ์ทางชีวการแพทย์ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนอวกาศ
