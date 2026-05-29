ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งชุดทดลอง “Lab-on-a-chip” ขึ้นปฏิบัติการจริงบน ISS สำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงความสำเร็จในการส่งชุดการทดลอง “Lab-on-a-chip” ฝีมือคนไทย ขึ้นไปปฏิบัติการจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ได้สำเร็จ ผ่านภารกิจ SpaceX CRS-34 ของบริษัท SpaceX

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวโครงการ TIGERS-X (Thailand Innovative G-force varied Emulsification Research for Space exploration) หรือ นวัตกรรมหุ่นยนต์วิจัยอาหารทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีระดับอวกาศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี Lab-on-a-chip หรือการย่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ขนาดใหญ่ให้เหลือเพียงชิปขนาดเล็กเท่านามบัตร เพื่อใช้ศึกษาปรากฏการณ์ทางชีวการแพทย์ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนอวกาศ