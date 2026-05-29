กปช.จต.เร่งสอบเหตุลักตัดสายระบบกล้องวงจรปิดที่ตราด ยันเพิ่มความเข้มมากขึ้น

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากกรณีตรวจพบการลักลอบเข้าไปตัดสายสัญญาณของระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ทมอดา จังหวัดตราด จนทำให้กล้องบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ โดยพบว่าสายสัญญาณสูญหายไปเป็นระยะทาง 170 เมตรนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้รับทราบเหตุการณ์และสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที พร้อมให้เจ้าหน้าที่เทคนิคเข้ามาแก้ไขระบบที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ราชการได้โดยเร็วแล้ว โดยเป็นระบบกล้องวงจรปิดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่และที่ตั้งทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบ
กองทัพเรือ ยืนยันว่า จะดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์อย่างรอบคอบ และจะเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง
