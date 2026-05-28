กสทช.คาด NT ลุยต่อโครงการดาวเทียมไม่ได้ มาจากการเจรจาความถี่กับ ตปท.

จากกรณีกระแสข่าว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที จะคืนสิทธิใบอนุญาต วงโคจรดาวเทียม 126 องศาตะวันออก ที่ชนะการประมูลเมื่อปี 2566 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า ทางปฏิบัติและตามประกาศเกณฑ์การอนุญาตของ กสทช. ไม่มีกระบวนการหรือข้อกฎหมายใดที่เปิดช่องให้ผู้ประกอบการขอคืนสิทธิ์ก่อนครบกำหนดได้ เช่นเดียวกับกรณีการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมหรือทีวีดิจิทัลในอดีต แต่กรณีของ เอ็นที มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากเป็นวงโคจรที่ได้สิทธิ์ในขั้นประสานงานเบื้องต้น ซึ่งยังไม่ใช่สิทธิ์ขั้นสมบูรณ์จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู ซึ่งตามกฎกระเบียบของ ไอทียู สิทธิ์ในขั้นตอนประสานงานนี้จะมีอายุผูกพันเพียง 7 ปี และคาดว่าจะสิ้นสุดหรือหมดอายุลงในปีหน้า หรือปี 2570
ทั้งนี้ คาดว่า ปัญหาหลักที่ทำให้ เอ็นที ไม่สามารถเดินหน้าโครงการดาวเทียมนี้ต่อได้ นอกจากเรื่องไม่คุ้มการลงทุนแล้ว จะมาจากความยากลำบากในการเจรจาประสานงานความถี่กับต่างประเทศ เนื่องจากสล็อตวงโคจรดังกล่าวมีประเทศอื่นจับจองคิวไว้ทั้งก่อนหน้าและตามหลัง 4-5 ประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่น ฯลฯ โดยสิทธิ์ดาวเทียมไม่ใช่ว่าใครได้แล้วจะผูกขาดห้ามคนอื่นใช้ ยังสามารถส่งดาวเทียมแทรกหรือใช้ใกล้เคียงกันได้ แต่ต้องเจรจากับประเทศอื่นๆ ตกลงกันให้ได้ โดยอาจปรับมุมจาน หรือหันบีม หลบกัน เพื่อปรับทิศทางคลื่นสัญญาณดาวเทียมที่ยิงลงมาพื้นโลก แต่กรณีนี้ทางจีนมีดาวเทียมใช้งานอยู่แล้วในสล็อตนี้หรือพื้นที่ใกล้เคียง การเจรจาขอแทรกจึงทำได้ยากมาก ยิ่งดำเนินงานล่าช้าก็ยิ่งเสียเปรียบและเหนื่อยที่จะเลี่ยง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า ทางปฏิบัติและตามประกาศเกณฑ์การอนุญาตของ กสทช. ไม่มีกระบวนการหรือข้อกฎหมายใดที่เปิดช่องให้ผู้ประกอบการขอคืนสิทธิ์ก่อนครบกำหนดได้ เช่นเดียวกับกรณีการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมหรือทีวีดิจิทัลในอดีต แต่กรณีของ เอ็นที มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากเป็นวงโคจรที่ได้สิทธิ์ในขั้นประสานงานเบื้องต้น ซึ่งยังไม่ใช่สิทธิ์ขั้นสมบูรณ์จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู ซึ่งตามกฎกระเบียบของ ไอทียู สิทธิ์ในขั้นตอนประสานงานนี้จะมีอายุผูกพันเพียง 7 ปี และคาดว่าจะสิ้นสุดหรือหมดอายุลงในปีหน้า หรือปี 2570
ทั้งนี้ คาดว่า ปัญหาหลักที่ทำให้ เอ็นที ไม่สามารถเดินหน้าโครงการดาวเทียมนี้ต่อได้ นอกจากเรื่องไม่คุ้มการลงทุนแล้ว จะมาจากความยากลำบากในการเจรจาประสานงานความถี่กับต่างประเทศ เนื่องจากสล็อตวงโคจรดังกล่าวมีประเทศอื่นจับจองคิวไว้ทั้งก่อนหน้าและตามหลัง 4-5 ประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่น ฯลฯ โดยสิทธิ์ดาวเทียมไม่ใช่ว่าใครได้แล้วจะผูกขาดห้ามคนอื่นใช้ ยังสามารถส่งดาวเทียมแทรกหรือใช้ใกล้เคียงกันได้ แต่ต้องเจรจากับประเทศอื่นๆ ตกลงกันให้ได้ โดยอาจปรับมุมจาน หรือหันบีม หลบกัน เพื่อปรับทิศทางคลื่นสัญญาณดาวเทียมที่ยิงลงมาพื้นโลก แต่กรณีนี้ทางจีนมีดาวเทียมใช้งานอยู่แล้วในสล็อตนี้หรือพื้นที่ใกล้เคียง การเจรจาขอแทรกจึงทำได้ยากมาก ยิ่งดำเนินงานล่าช้าก็ยิ่งเสียเปรียบและเหนื่อยที่จะเลี่ยง