คืบเหตุการณ์ตึก สตง.ถล่ม ศาลฯ นัดสืบพยานปากแรก 2 มิ.ย.นี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (28 พ.ค.) มี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณารับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดย สส. ได้มีการอภิปรายซักถามความคืบหน้าถึงประเด็นตึก สตง. ถล่ม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยนายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงว่า หลังเหตุการณ์ตึกถล่มเกิดขึ้น ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และแถลงผลการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ว่าเหตุที่ตึกถล่ม เพราะการออกแบบที่ผิดพลาด และบริษัทที่ก่อสร้างนั้น ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ
จากนั้น ได้ส่งเรื่องให้พนักงานสืบสวนดำเนินการไต่สวน และส่งอัยการ ส่งฟ้องบริษัทออกแบบ บริษัทก่อสร้าง และบริษัทจ้างควบคุมงาน รวม 23 ราย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 แล้ว และศาลได้นัดสืบพยานปากแรก ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้
