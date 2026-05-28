ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์มอบประกาศเกียรติคุณ "พล.ต.ต.มนตรี" ผู้มีแต่ให้ด้านความปลอดภัยท้องถนน

นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีแต่ให้ เป็นผู้มีส่วนร่วม และสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2569 โดยเฉพาะการเป็นสะพานบุญ นำเงินส่วนตัว และได้รับจากผู้ใจบุญ จัดหาสิ่งของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคต่างๆ เดินสายนำสิ่งของออกบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ มาต่อเนื่องตลอด 10 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และประชาชนโดยส่วนรวม
นอกจากนี้ นายสุวรรธณ์ ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.สิโรฒม์ พรหมดิเรก รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้ร่วมกันร่วมบูรณาการดำเนินงานอย่างเข้มข้น และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินงานอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
นอกจากนี้ นายสุวรรธณ์ ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.สิโรฒม์ พรหมดิเรก รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้ร่วมกันร่วมบูรณาการดำเนินงานอย่างเข้มข้น และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินงานอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น