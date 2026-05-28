ปภ.เตือนเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนัก 28 พ.ค.-1 มิ.ย.นี้

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ 1 (79/2569) ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 69 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 ภาคใต้ และภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
