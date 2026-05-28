PEA เตือน ปชช.ลักขโมยสายไฟฟ้า- หม้อแปลงไฟฟ้า ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดง และอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมาย ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่
การลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กระทบต่อประชาชน โรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ และอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา และอาจได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
PEA ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้า โปรดแจ้ง 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันที เพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคน