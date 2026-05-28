สนธิกำลังจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้-แผ้วถางป่า คาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เปิดเผยผลการปฏิบัติงานชุดพิทักษ์ป่า สนธิกำลังร่วมหลายหน่วยงาน บุกรุกจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้หวงห้ามท่อนและแปรรูป คาผืนป่าอนุรักษ์ภูผาขาม เร่งส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดอย่างเด็ดขาด ตามนโยบายและข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน ปราบปราม และหยุดยั้งการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ล่าสุด นายปรียะพงษ์ นามโส หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าดงบังอี่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าดงบังอี่ ได้ประสานความร่วมมือและสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.3 บก.ปทส.) ประจำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าภูผาแดง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้
จากการตรวจปราบปรามบริเวณภูผาขาม ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ท้องที่บ้านนาหลวง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่พิกัด 48 Q 0443598 E - 1819301 N เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมสามารถทำการตรวจยึดพื้นที่บุกรุก และจับกุมผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุได้จำนวน 1 ราย คือ นายทองฮะ อายุ 60 ปี ชาวอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยของกลางและพื้นที่เสียหายทั้งหมด ประกอบด้วย พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเสียหาย จำนวน 2 งาน 95 ตารางวา ไม้กระโดนแปรรูป จำนวน 9 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.32 ลูกบาศก์เมตร ไม้พยอม จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.39 ลูกบาศก์เมตร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กระทำผิด ได้แก่ เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์และโซ่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
ทั้งนี้ ผู้ต้องหามีความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11, มาตรา 48, มาตรา 54, มาตรา 69 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 67(2) สำหรับการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย คณะเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป
นายพิชัย กล่าวย้ำว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จะยังคงขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุก สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและตำรวจในพื้นที่ เพื่อตรวจตราปราบปรามอย่างเข้มข้นเข้มงวดตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงฯ เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศอย่างยั่งยืน