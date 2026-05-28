"โบว์ ณัฏฐา"ชี้สภาฯ ควรเสนอแก้ ม.107 ว่าด้วยที่มาของ ส.ว. (ระบบเลือกกันเอง)

โบว์-ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สภาควรเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 107 ว่าด้วยที่มาของ ส.ว. (ระบบเลือกกันเอง) เวลาของ ส.ว. ชุดนี้นับถอยหลังลงเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยกับที่มาของอำนาจแบบนี้ ก่อนจะมี ส.ว. ชุดถัดไป
นี่คือเรื่องที่จะสื่อสารประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด เป็นจุดอ่อนที่สุดของ รธน.60 มีน้ำหนักสูงสุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะไม่กระทบกับวาระของ ส.ว. ชุดปัจจุบันซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว
โอกาสจะประสบความสำเร็จมีมาก และต่อให้ไม่สำเร็จ ก็จะเป็นการรณรงค์ที่ไม่เสียเปล่าแน่นอน.