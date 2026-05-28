กรมชลฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก-ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด 28 พ.ค.- 1 มิ.ย. 69

วันนี้ (28 พ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำ อาคารชลประทาน เครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 3 (81/2569) แจ้งเตือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมถึงด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมาก โดยมีปริมาณน้ำรวม 43,282 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 56% ของความจุอ่างฯ รวมกัน ขณะที่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวม 13,281 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 53% ของความจุอ่างฯ รวมกัน
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ติดตามข้อมูลฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศ ข้อมูลโทรมาตร และแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
