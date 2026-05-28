กรมชลฯ แจงกรณีข้อสงสัยการใช้งบโครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม จ.สงขลา

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อสงสัยด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อวัสดุของโครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กรมชลประทานได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบราชการและกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเคร่งครัด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าวัสดุก่อสร้างบางส่วนได้ถูกนำไปใช้งานแล้ว ตามความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการไปประมาณ 35% ขณะที่วัสดุบางส่วนจัดเก็บไว้ในพื้นที่พักวัสดุและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากพื้นที่หน้างานมีข้อจำกัด จึงอาจทำให้วัสดุที่ปรากฏในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข่าว ไม่ครบถ้วนตามรายการจัดซื้อทั้งหมด
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมรายงานผลให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็ว