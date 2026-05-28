สบส.เตือนฝนมาแล้วระวังโรคไข้เลือดออก แนะมาตรการ 3 เก็บ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โพสต์ระบุว่า ฝนมาแล้ว ต้องระวังโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการไข้สูงนำ หน้าแดงผิดสังเกต และมักพบอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้องที่ชายโครง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว เป็นต้น ป้องกันตัวเองและครอบครัวที่รักได้ด้วย มาตรการ "3 เก็บ"
1. เก็บบ้านให้เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง ไม่อับทึบ ป้องกันยุงลายเกาะพักในมุมมืด
2. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังรอบ ๆ บ้าน หากพบให้ทิ้งทันที
3. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำ โรยทรายอะเบท ป้องกันยุงลายวางไข่
ดูแลป้องกันเด็ก ผู้สูงอายุ ไม่ให้ถูกยุงกัด เช่น ทายากันยุง นอนในมุ้ง ไม่ถอดเสื้อนอนตอนกลางวัน