นายกฯ เปิดงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 เดินหน้าเกษตรอัจฉริยะ-นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

วันนี้ (27 พ.ค.) เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2569 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2026) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยระบุว่า ปัจจุบัน “อาหาร” ไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภค แต่เป็นความมั่นคง เสถียรภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของโลก งานนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความร่วมมือ และกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกัน
นายกฯ กล่าวย้ำบทบาทไทยในฐานะ “ครัวของโลก” และกำลังก้าวสู่ “ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลก” ด้วยจุดแข็งทั้งทรัพยากรการเกษตร ระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง และความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชน
ทั้งนี้ นายกฯ ระบุว่า ประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและประชาคมโลก โดยงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ปีนี้ ถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลก สะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชีย