กกต.เผยสีบัตรเลือกตั้ง กทม.-พัทยา แยกชัด“เขียว-ชมพู”ลดความสับสน ปชช. ดีเดย์ 28 มิ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศแจ้งรายละเอียดสีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
.เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวกและลดความสับสนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กกต. ได้กำหนดสีของบัตรเลือกตั้งแยกตามตำแหน่งที่เลือกตั้ง ดังนี้ :
บัตรเลือกตั้งสีเขียว: สำหรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายกเมืองพัทยา
บัตรเลือกตั้งสีชมพู: สำหรับเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา
การกำหนดสีบัตรที่แตกต่างกันนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 133 ซึ่งระบุว่าในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน จะต้องกำหนดสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444 หรือผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE นอกจากนี้ยังติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th รวมถึงสำนักงาน กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดชลบุรี