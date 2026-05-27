กรุงไทยแนะเช็กสถานะสิทธิ"ไทยช่วยไทยพลัส"ก่อนใช้จริง 1 มิ.ย.

เพจธนาคารกรุงไทย โพสต์ระบุว่า เช็กสถานะสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส ก่อนใช้จริง 1 มิ.ย. 69
ทำไมลงทะเบียนสิทธิไทยช่วยไทยพลัส (60/40) แล้ว แต่ขึ้นข้อความไม่เหมือนคนอื่น? จนเริ่มงงว่าตกลงได้สิทธิหรือยัง
คนที่เคยร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” มาก่อน ส่วนใหญ่จะได้รับสิทธิเร็ว เพราะระบบมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิแล้วรอใช้งานได้เลย
ส่วนผู้ลงทะเบียนใหม่ ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 3 วัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ระบบล็อกสิทธิไว้ให้ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ หากผ่านคุณสมบัติก็จะได้รับสิทธิทันที
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)” คือ
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ผู้ถูกระงับสิทธิจากโครงการคนละครึ่งในอดีต
- ผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ
โดยระบบอาจขึ้นข้อความว่า “ไม่สามารถลงทะเบียนได้” หรือ “คุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข”
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาท เมื่อนำไปรวมกับวงเงินเดิม 300 บาท จะได้รับรวม 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2569
- ใช้สิทธิพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569
- รัฐช่วยจ่ายตามสัดส่วน 60:40
- ใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน 200 บาท
- วงเงินเดือนละ 1,000 บาท (ไม่สะสมในเดือนถัดไป)