ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพกษัตริย์เดนมาร์ก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ความว่า
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
กรุงโคเปนเฮเกน
ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสอง ซึ่งดำเนินมาครบวาระ 168 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริง การสนับสนุนเกื้อกูลกัน และความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสอง
ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรป หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเรา โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การบริหารจัดการน้ำ ปศุสัตว์ การเกษตร และพลังงาน จะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว