ศธ.ห่วงเด็กเสพโซเชียล สมาธิบกพร่อง ดันเป็นวาระเร่งด่วนแก้ปัญหา

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมาก ทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลง ว่า เป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้น ทำให้สมาธิมีความบกพร่อง ซึ่งเรื่องนี้ไม่โทษเด็ก และไม่โทษแพลตฟอร์ม แต่เป็นความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้เด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคต โดยการแก้ปัญหา มอง 2 ทาง โดยการศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศ เนื่องจากเด็กเล็กที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ จะต้องมีการปกป้อง ส่วนในเด็กโต จะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง และมีการเรียนรู้เรื่องเอไอ ต ทั้งนี้ ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และจากนี้จะต้องพูดคุยกับเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เรื่องอายุในการเข้าดู เป็นต้น