ข่าวจริง! เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ เตือน 7 จังหวัดท้ายเขื่อนรับมือผลกระทบ

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ เตือน 7 จังหวัดท้ายเขื่อนเตรียมรับมือผลกระทบนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานชลประทาน พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 12 ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบน ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าอาจมีการเพิ่มการระบายน้ำอยู่ในช่วง 500–700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนใน 7 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี อาจมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 1.00–1.50 เมตร แต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง พร้อมขอให้ประชาชน ผู้ประกอบการริมน้ำ แพร้านอาหาร พื้นที่ก่อสร้างริมตลิ่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ หากมีการระบายน้ำเกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการต่อไป
