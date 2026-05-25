เตือน ปชช.ระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอม หลอกลงทะเบียน“ไทยช่วยไทย พลัส"

เพจธนาคารกรุงไทย โพสต์ระบุว่า ระวัง! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอม หลอกลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ให้แอด LINE ส่วนตัว และเร่งให้กรอกข้อมูล อ้างว่าสิทธิจะเต็ม
มิจฉาชีพฉวยโอกาส ส่ง SMS หรือทักแชตหลอกให้ลงทะเบียน "ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)" โดยให้กดลิงก์แล้วเร่งให้กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยอ้างว่าสิทธิจะเต็ม ให้รีบลงทะเบียนตามที่บอกทันที
โปรดอย่าหลงเชื่อ! เพราะ "ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)" เปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น
มีสติทุกครั้ง ไม่หลงกล ไม่เป็นเหยื่อ
หากลูกค้ากรุงไทยที่มีความเสี่ยงหรือได้รับความเสียหาย สอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่ โทร. 02-111-1111 กด 108 ตลอด 24 ชั่วโมง