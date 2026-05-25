"เอ็ดดี้"แซะชื่อก้าวหน้า -ก้าวไกล- อนาคตใหม่ แต่แนวคิดการเมืองล้าสมัยมาก

นายอัษฎางค์ ยมนาค หรือ เอ็ดดี้ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความล้าสมัยของกลุ่มคนที่เรียกตัวว่า ก้าวหน้า
ความล้าสมัยของคนกลุ่มนี้คือ เขายังใช้ประชาธิปไตยแบบหลังสงครามเย็น คือเอาคำนี้มาเป็นอาวุธทางศีลธรรมฝ่ายเดียว แล้วใช้ตัดสินทุกสถาบันของรัฐราวกับว่าพรรคการเมืองคือเจ้าของประชาธิปไตยแต่เพียงผู้เดียว
ดังนั้น คนที่ยังใช้คำว่า “ประชาธิปไตย” เหมือนค้อนศีลธรรมแบบยุค 1990s แล้วทุบทุกสถาบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงไม่ได้ก้าวหน้าเสมอไป
บางครั้งเขากำลังใช้กรอบคิดเก่ามาก เพียงแต่ห่อด้วยภาษาสมัยใหม่
“ประชาธิปไตยไม่ได้เท่ากับพรรคการเมือง”
จุดที่ต้องตีให้แตกคือ เขามักย่อประชาธิปไตยให้เหลือแค่ 3 อย่าง
เลือกตั้ง
พรรคการเมือง
เสียงข้างมาก
แล้วเอา 3 อย่างนี้ไปตัดสินทุกสถาบันของรัฐ
ถ้าสถาบันไหนไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เขาก็รีบตีตราว่าไม่เป็นประชาธิปไตย
ถ้าบทบาทไหนไม่ได้ผ่านพรรคการเมือง เขาก็รีบกล่าวหาว่าเป็นอำนาจซ้อน
ถ้ากลไกไหนอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง เขาก็พยายามลากลงมาให้เป็นฝ่ายการเมือง
แต่นี่คือความเข้าใจประชาธิปไตยแบบตื้น
เพราะรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ไม่ได้มีแต่รัฐบาลกับพรรคการเมือง ยังมีศาล รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ระบบราชการ กลไกความมั่นคง ธนาคารกลาง หรือสถาบันที่ทำหน้าที่รักษาความต่อเนื่องของรัฐ ซึ่งหลายส่วนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่ยังมีความชอบธรรมได้ หากอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หน้าที่ และขอบเขตอำนาจที่ชัดเจน
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จึงไม่ใช่ “ใครชนะเลือกตั้งแล้วครอบครองรัฐทั้งหมด”
แต่คือการจัดวางอำนาจให้สมดุล ระหว่างเสียงประชาชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย เสถียรภาพ สถาบัน และความต่อเนื่องของรัฐ
ความล้าสมัยของฝ่ายที่อ้างประชาธิปไตยเพื่อบั่นทอนสถาบัน ไม่ใช่เพราะเขาพูดเรื่องประชาธิปไตย
แต่เพราะเขายังติดอยู่กับประชาธิปไตยแบบหลังสงครามเย็น
ประชาธิปไตยที่เอาคำว่า “ประชาชน” มาเป็นอาวุธ
เอาคำว่า “เลือกตั้ง” มาเป็นใบอนุญาต
เอาคำว่า “ก้าวหน้า” มาเป็นตราประทับทางศีลธรรม
แล้วเอาทั้งหมดนี้ไปตัดสินทุกสถาบันของรัฐว่า ถ้าไม่ได้มาจากพรรคการเมือง ก็ต้องเป็นอำนาจเก่า อำนาจซ้อน หรืออุปสรรคประชาธิปไตย
เอาคำว่า “ประชาธิปไตย” กลายเป็นอาวุธทางศีลธรรม
ก้าวหน้า ก้าวไกล อนาคตใหม่แต่ชื่อ
ทั้งที่เป็นพวกที่มีแนวคิดทางการเมืองล้าสมัยมาก