กทม.ร่วมวางแผนดูแลประชาชนงานเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.69

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
ที่ประชุมได้หารือแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ทั้งด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวกประชาชน การรักษาความปลอดภัย การจราจร การแพทย์และพยาบาล ตลอดจนการจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสุขา เพื่อรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีในแต่ละช่วงเวลา
สำหรับพิธีสำคัญในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 17.30 น. และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.29 น.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝน โดยเตรียมพื้นที่พักคอยและจุดบริการทางการแพทย์ พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีม่วงหรือชุดสุภาพเข้าร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวง