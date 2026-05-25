"นิพิฏฐ์"หนุน ปชช.ที่มีสิทธิร่วมโครงการ"ไทยช่วยไทยพลัส"ใช้สิทธิกันเต็มที่ ชี้เป็นเงินภาษีของรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แสงนำทาง

จะให้ผมเข้าโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพอะไรของรัฐคงยากล่ะ

แต่ผมสนับสนุนให้คนที่มีสิทธิได้ใช้สิทธิกันเต็มที่ เพราะเป็นเงินภาษีของรัฐ มิใช่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนไหน

เหตุที่ไม่ใช้โครงการเหล่านี้ เพราะผมไม่อยากยุ่งกับรัฐ และ ผมก็ไม่อยากให้รัฐมายุ่งกับผม

ยิ่งต้องไปซื้อสินค้าแล้วนำโทรศัพท์ไปสแกนด้วยยิ่งยากไปใหญ่ เพราะในชีวิตผมไม่เคยเดินซื้อสินค้าอะไรเลย นอกจากสแกนซื้อหนังสือและเติมน้ำมันรถ

ชาติที่แล้ว ผมคงเป็นท่านขุน หรือจหมื่น อะไรสักอย่าง น่าจะมีศักดินาสัก 800 ไร่กระมัง เพราะผมไม่เคยทำงานบ้านเองสักอย่าง ตั้งแต่ตื่นนอนผมก็ไม่พับผ้าห่มเอง เพราะรู้สึกว่ามันพับยาก

วันนี้ กำลังจะกินมื้อเช้า นั่งรอภรรยาเสริฟอาหาร มีคนมาส่งของหน้าบ้าน ไม่รู้เด็กๆหายไปไหนหมด ภรรยาวางจานแล้วบอกว่า มีอกไก่ต้มอยู่ในครัวไปตักมาหน่อย

พูดแล้วเขาเดินออกไปรับของหน้าบ้าน

งานเข้าเลย จะให้จหมื่นในชาติปางก่อนอย่างผมเข้าครัวไปควานหาอกไก่ต้มนี่เป็นงานยากมาก รู้เพียงว่าครัวอยู่ที่ไหน ส่วนในครัวอะไรอยู่ที่ไหนบ้างผมจะไปรู้ได้ไง

ภรรยากลับมา หยิบจานไปเติมอาหารให้

ผมหยอดคำหวานว่า ฉันภาวนาว่าให้ฉันตายก่อนเธอ ภรรยาถามว่า ทำไมล่ะ

ผมหยอดคำหวานต่อว่า เธอเหมือนแสงเหนือนำทางชีวิต ไม่มีแสงเหนือนำทางชีวิตฉันไปไม่ถูกเลย ทำอะไรไม่ได้

ภรรยาหันมาตอบว่า แสงนำทางอะไรของเธอ เมื่อคืนเธอยังใช้ไฟฉายนำทางเข้าห้องน้ำอยู่เลย แล้วเธอทำไฟฉายหล่นหน้าห้องน้ำ ฉันสะดุ้งตื่นเลย คราวหลังเปิดไฟนะ อย่าใช้ไฟฉายนำทาง

อดีต จหมื่นในชาติปางก่อนอย่างผมตอบว่า“ครับ”