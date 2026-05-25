08.40 น. ยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำเร็จแล้ว 20 ล้านสิทธิ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจธนาคารกรุงไทย โพสต์ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำเร็จแล้วจำนวน 20 ล้านสิทธิ ณ เวลา 8.40 น. จากสิทธิทั้งหมด
30 ล้านสิทธิ