จับฝรั่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนหมอดับ! ที่เกาะพะงันได้แล้ว ซ้ำตรวจปัสสาวะพบสารโคเคน

จากกรณี ผศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อายุ 53 ปี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ อดีตอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ ถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวชนหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี อาการสาหัส ส่วนคู่กรณีซิ่งหนีไร้ร่องรอยนั้น
พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน นำกำลังชุดสืบสวนตามแกะรอยวงจรปิดจนสามารถจับกุมตัว นายวิลคอค ดันแคน ชาวอังกฤษ ขณะกบดานบนเรือนำเที่ยวไว้ได้แล้ว
จากการสอบสวน นายวิลคอค ให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุจริง ภายหลังคุมตัวไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่า พบสารเสพติดประเภทโคเคน จึงแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นสาหัส, ชนแล้วหนี, ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต และเสพยาเสพติด พร้อมสั่งสอบลึกธุรกิจเรือดำน้ำว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
