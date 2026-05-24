ข่าวดี! พบ "เสือดำ" สัตว์ป่าคุ้มครองทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง สะท้อนความสมบูรณ์ระบบนิเวศ

นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยหลังรับรายงานจาก นายสิงห์ อินทร์จักร์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.4 (บ้านกร่าง) ว่า นายศุภเดช อินทร์จักร์ ลูกชาย ได้พบกับเสือดำ สัตว์ป่าคุ้มครอง ระหว่างเดินทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจ และสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามรดกโลก
ทั้งนี้ เสือดำตัวดังกล่าว ได้ออกมาเดินบริเวณถนน ช่วงหลัก กม.ที่ 19 ถนนทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง โดยพบว่า เสือดำ ไม่มีท่าทีตระหนกตกใจและแสดงอาการก้าวร้าวออกมา แต่กลับเดินผ่านรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ไปอย่างใจเย็น และค่อยๆ เดินลงถนนข้างทางกลับเข้าป่าไป
นายมงคล ย้ำว่า การพบเสือดำ สัตว์ป่าคุ้มครอง ถือเป็นสัญญาณดีด้านการอนุรักษ์ เป็นการตอกย้ำว่า กลุ่มป่าแก่งกระจาน ยังเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด และสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศของป่ามรดกโลก
ทั้งนี้ เสือดำตัวดังกล่าว ได้ออกมาเดินบริเวณถนน ช่วงหลัก กม.ที่ 19 ถนนทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง โดยพบว่า เสือดำ ไม่มีท่าทีตระหนกตกใจและแสดงอาการก้าวร้าวออกมา แต่กลับเดินผ่านรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ไปอย่างใจเย็น และค่อยๆ เดินลงถนนข้างทางกลับเข้าป่าไป
นายมงคล ย้ำว่า การพบเสือดำ สัตว์ป่าคุ้มครอง ถือเป็นสัญญาณดีด้านการอนุรักษ์ เป็นการตอกย้ำว่า กลุ่มป่าแก่งกระจาน ยังเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด และสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศของป่ามรดกโลก