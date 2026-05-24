รฟท.เตรียมพิจารณาปิด "ทางลัก" ผ่านทางรถไฟถาวร หลังเกิดเหตุสลด จยย.ถูกชนดับ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมพิจารณามาตรการปิดทางลักผ่านทางรถไฟ บริเวณหลังโรงเรียนสังฆราชา ย่านลาดกระบัง อย่างถาวร หลังเกิดอุบัติเหตุสลดรถไฟขนส่งสินค้าชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
ด้านพนักงานสอบสวน สน.ลาดกระบัง เร่งประสานขอข้อมูลตารางเดินรถ พร้อมสอบปากคำพนักงานขับรถ และพยานแวดล้อมหาสาเหตุที่แน่ชัด ขณะที่ ผู้ใช้เส้นทางสะท้อนสภาพทางกายภาพสุดอันตราย มีความชันและต้นไม้บดบังทัศนวิสัย
