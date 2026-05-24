"ผศ.ดร.นพดล" ยกเคสกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ดันไทยเร่งปฏิรูป หนุนคำสั่งนายกฯ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาคประชาชน อาจารย์วิชานวัตกรรมในกระบวนการสันติภาพ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถอดบทเรียนเรื่อง กราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ภัยคุกคามยุคใหม่ ว่า เสียงปืนใกล้ทำเนียบขาว ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่สามารถทำให้ศูนย์กลางอำนาจของโลก เข้าสู่ภาวะตึงเครียดได้ทันที นี่คือสัญญาณเตือนสำคัญว่า โลกยุคใหม่ไม่ได้อันตรายเพราะสงครามใหญ่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่อันตรายจากคนเพียงคนเดียว ก็สามารถสั่นสะเทือนทั้งประเทศได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ในฐานะศิษย์เก่าด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และยุทธศาสตร์หลักสูตรเพื่อนร่วมรุ่นเป็นคณะนายทหารระดับสูงเสนาธิการทหารร่วม (JCS) เพนตากอน และมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ วอชิงตัน ดีซี และกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) นั้น มองว่า เหตุการณ์ยิงใกล้ทำเนียบขาวครั้งนี้ สะท้อนบทเรียนสำคัญว่า ภัยคุกคามต่อผู้นำประเทศยุคใหม่ไม่ได้มาจากกองกำลังขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง “บุคคลเดี่ยว” (Lone Actor) ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ความเกลียดชัง ความโดดเดี่ยว หรือได้รับอิทธิพลจากความรุนแรงบนโลกออนไลน์ ที่น่ากังวลมาก คือ ปัจจุบันโซเชียลมีเดีย กำลังกลายเป็นพื้นที่สะสมความรุนแรง การโชว์อาวุธ การสร้างชื่อเสียงจากพฤติกรรมสุดโต่ง และการปลุกเร้าอารมณ์มวลชนอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด พฤติกรรมเลียนแบบ จะกระจายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ความเร็วในการป้องกันจึงสำคัญพอ ๆ กับกำลังในการตอบโต้ เพราะบางครั้ง เหตุการณ์ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่ความเสียหายอาจกระทบทั้งความมั่นคง ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งวันนี้ ต้องเสร็จเมื่อวาน หากมองเพียงผิวเผิน อาจเหมือนเป็นคำพูดเชิงอารมณ์ หรือการเร่งงานทั่วไป แต่ในมุมของการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) นี่คือการส่งสัญญาณทางความคิดของผู้นำไปยังทั้งระบบพร้อมกัน
