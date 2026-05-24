รอง ผบช.สอท.สั่ง บก.ตอท.เร่งตรวจที่มา URL ไลฟ์โชว์หนังสด หากพบดำเนินคดีถึงที่สุด

จากกรณีมีกลุ่มบุคคลปริศนาไลฟ์สดเฟซบุ๊กขณะมีเพศสัมพันธ์ จนภาพดังกล่าวถูกแพร่กระจายลงในโลกออนไลน์ หลังกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ลบเพจออกไปทั้งหมดแล้ว แต่ยังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั้น
วันนี้ (24 พ.ค.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. กล่าวถึงเรื่องการไลฟ์สดลักษณะลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียว่า ทางสายตรวจไซเบอร์ ได้ตรวจสอบพบคลิปดังกล่าว จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ก่อนสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ตอท. ตรวจสอบ URL ว่าใครเป็นเจ้าของเพจ และบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นใคร
ทั้งนี้ หากเจ้าของเพจหรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทย หรืออยู่ในราชอาณาจักรไทย จะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
นอกจากนี้ ตำรวจไซเบอร์จะประสานงานกับทาง Facebook ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานชุมชนภายในโลกออนไลน์ว่า เหตุใดถึงไม่สามารถตรวจจับคลิปลามกอนาจารดังกล่าวได้ ซึ่งตามหลักเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศจะต้องถูกปิดกั้นทันที อย่างไรก็ตามการทำคอนเทนต์ล่อแหลมอนาจารลงสู่โลกออนไลน์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) และ 14 (4) ฐานนำเข้าข้อมูลเท็จและข้อมูลลามก มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
