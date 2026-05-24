"วราวุธ-สุวรรณา” ร่วมพิธีตักบาตรทำบุญอายุวัฒนมงคล 89 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันนี้ (24 พ.ค.) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมทั้งพระราชาคณะ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 300 รูป ในพิธีตักบาตรทำบุญอายุวัฒนมงคล 89 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่บริเวณหน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร