ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจหทัยรัตน์รับทำใบขับขี่ รับรองโดยกรมขนส่งฯ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจหทัยรัตน์ เปิดรับทำใบขับขี่ทุกชนิด อบรมและสอบ ครบจบในที่เดียว รับรองโดยกรมการขนส่งทางบกนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการขนส่งทางบก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่า ไม่มีการรับทำใบขับขี่ผ่านเพจหทัยรัตน์ หรือช่องทางออนไลน์ใด ๆ โดยไม่ต้องอบรมหรือสอบ ผู้ขอใบขับขี่ทุกประเภทต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ตั้งแต่ตรวจเอกสาร อบรม สอบข้อเขียน สอบขับรถ และถ่ายรูปออกใบอนุญาต
ทั้งนี้ มิจฉาชีพมักใช้เพจปลอม อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก หลอกเรียกเก็บเงิน พร้อมขอข้อมูลส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน เบอร์โทร และที่อยู่ ซึ่งเสี่ยงถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรม หรือทำธุรกรรมผิดกฎหมายได้
