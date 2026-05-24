ระทึก! คนร้ายบุกยิงป้อมยามใกล้ทำเนียบขาว ก่อนถูกหน่วยอารักขาวิสามัญฆาตกรรม

เจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Secret Service) ได้วิสามัญฆาตกรรมชายคนหนึ่ง ที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตรวจความปลอดภัย บริเวณใกล้กับทำเนียบขาว เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (23 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
สื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่า ชายคนดังกล่าว ได้เดินเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่ 17 (17th Street) และเพนน์ซิลเวเนีย เอเวอนิว (Pennsylvania Avenue) ก่อนหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัด เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้ยิงโต้ตอบทันที เป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ 1 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ขณะเกิดเหตุ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ภายในทำเนียบขาวเพื่อปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน ส่งผลให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราว ก่อนจะยกเลิกในเวลา 18:46 น. หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตชื่อ นาซีร์ เบสต์ (Nasire Best) วัย 21 ปี ซึ่งเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 และมีคำสั่งศาลสั่งห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าว
สื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่า ชายคนดังกล่าว ได้เดินเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่ 17 (17th Street) และเพนน์ซิลเวเนีย เอเวอนิว (Pennsylvania Avenue) ก่อนหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัด เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้ยิงโต้ตอบทันที เป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ 1 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ขณะเกิดเหตุ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ภายในทำเนียบขาวเพื่อปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน ส่งผลให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราว ก่อนจะยกเลิกในเวลา 18:46 น. หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตชื่อ นาซีร์ เบสต์ (Nasire Best) วัย 21 ปี ซึ่งเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 และมีคำสั่งศาลสั่งห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าว